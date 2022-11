كتالوج السعادة: تعلم التخلى.. وتوقع المزيد من نفسك والأقل من الآخرين

يحيطنا الناس بتوقعاتهم حول كيف يجب أن تكون الأمور، وكيف يجب أن نتصرف فى المواقف المختلفة، وكيف يجب أن تتطور الأحداث، ولأننا نحاول جاهدين التحكم فى كل شىء وكل شخص، ونرغب فى جعل الأمور تسير لمصلحتنا، نفقد القدرة على الشعور بالسعادة.

هذا ما ركزت عليه الكاتبة وخبيرة علم النفس لومينيتا دى سافيوك، فى كتابها الشهير «١٥ Things You Should Give Up toBe Happy»، الذى يعلمنا طريقة جديدة للحياة، بالاستغناء عن بعض الأشياء التى تسرق الوقت، ويقدم نصائح مهمة لتحقيق هدف الوصول للسعادة.

من بين هذه النصائح، «أنك من المفترض أن تعيش الحياة لا أن تسيطر عليها، وتوقع المزيد من نفسك والأقل من الآخرين، ولا تتصرف وكأنك عاجز، ولا تضيع فى التفاصيل، بل ركز على الصورة الكبيرة، وتعلم التخلى».

تقول الكاتبة إن «الأشخاص المحبوبين هم الذين لا يتحكمون فى الآخرين، فكلما تعلمنا التخلى عن هذه الحاجة المجنونة للسيطرة على الكون بأسره، من خلال السماح للأشياء بأن تكون كما هى، زادت السعادة التى نسمح بها فى حياتنا وكنا أكثر استرخاءً».

وتضيف: «بدلًا من جعل أصدقائك وعائلتك وزملائك فى العمل وكل من حولك مسئولين عن سعادتك ورفاهيتك، وبدلًا من منحهم القوة على حياتك الخاصة، اختر أن توفر لنفسك كل الأشياء التى تتوقع منهم توفيرها لك». وتواصل: «تصرف كشخص قوى لا كعاجز، ويمكنك أن تفعل لنفسك أكثر مما يستطيع العالم كله أن يفعله لك.. حِب نفسك بقدر ما تريد أن يحبك الناس، وساعد نفسك بقدر ما تريد منهم أن يساعدوك. وقدر نفسك ومن أنت وما تفعله بقدر ما تريد أن يقدرك العالم».

وتنصح القارئ: «توقع الكثير عن نفسك والأقل من الآخرين، ومن خلال هذا لن تشعر فقط بمزيد من الثقة والسعادة والاسترخاء والسلام، لكن ستتحسن أيضًا علاقاتك مع من حولك، وعليك أن تتدرب على الشعور بالرضا، بغض النظر عن أى شىء، وقبل أن تفعل ذلك، لا تُحمل أى شخص آخر مسئولية ما تشعر به الآن، وإذا تعلمت من كل تجربة وكل شىء ترسله الحياة فى طريقنا، سيساعدك ذلك على الشفاء والنمو واكتشاف الهدف من الحياة».

وترى أنه «إذا ركزت فقط على أصغر التفاصيل، فلن تحصل على الصورة الكبيرة بالشكل الصحيح، فبدلًا من أن تصبح مهووسًا بأهدافك العديدة، خطط واجعل أفكارك مرتبة، خذ بضع خطوات للوراء وركز على الصورة الكبيرة، ركز على الرؤية التى تمتلكها لنفسك وعلاقاتك وحياتك، ليس على خططك قصيرة المدى وهدفك، عند القيام بذلك، ستتعلم أن تخاف أقل وتثق بنفسك أكثر».

وأوضحت: «نحن خائفون جدًا من الاستغناء عنا، ولكن بغض النظر عن مدى صعوبة التشبث بشىء أو بشخص ما ومحاولة إجبار الأشياء على الحدوث بالطريقة التى نريدها، فلن تحدث.. إذا كان هناك شىء فى حياتك تحتاج إلى التخلى عنه، مثل الأفكار السامة والمعتقدات والسلوكيات والعلاقات والوظائف، فعليك فهم معنى التخلى ومتى تترك الأمور».

ونبهت إلى ضرورة أن: «تتخلى عن الأشياء التى تشعر فى قلبك بأنها تسير على غير ما يرام، وثِق دائمًا بقلبك، وتخلّ عن الأشياء التى تجعلك تشعر بالألم الذى يأتى من السير فى طريق ليس من المفترض أن تمشى فيه، وتخلّ عن الأشياء التى تفعلها والأشخاص الذين تشعر بأنهم يأخذون منك الحياة بدلًا من منحك إياها».