«فقآ عينه».. عاطلان يعتديان على شاب فى 15 مايو

نشبت مشاجرة بين عاطلين وشاب، تعديا خلالها على الأخير وتسببا فى فقء عينه بسبب خلافات بينهم فى مدينة 15 مايو.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال المواطن "أ.ج.س"، مقيم بمنطقة 15 مايو، مصابًا بفقء فى عينيه، ولا يستطيع الرؤية، إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين قيام عاطلين بالاعتداء على المجني عليه بسبب خلافات بينهم، كما استوليا على هاتفه المحمول، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة الأزمة أمكن ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.