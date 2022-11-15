الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«فقآ عينه».. عاطلان يعتديان على شاب فى 15 مايو

مشاجرة
مشاجرة
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نشبت مشاجرة بين عاطلين وشاب، تعديا خلالها على الأخير وتسببا فى فقء عينه بسبب خلافات بينهم فى مدينة 15 مايو.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال المواطن "أ.ج.س"، مقيم بمنطقة 15 مايو، مصابًا بفقء فى عينيه، ولا يستطيع الرؤية، إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين قيام عاطلين بالاعتداء على المجني عليه بسبب خلافات بينهم، كما استوليا على هاتفه المحمول، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة الأزمة أمكن ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

ادعاء مشاجرة إحدى المستشفيات بمنطقة 15 مايو بسبب خلافات غرفة عمليات النجدة مدينة 15 مايو

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