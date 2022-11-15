السجن من 6 أشهر لـ10 سنوات لـ12 متهمًا وبراءة آخر فى قتل طفل جرجا

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم بالسجن ١٠ سنوات، كما قضت بمعاقبة ٤ متهمين بالسجن ٣ سنوات و٣ متهمين بالسجن سنة واحدة، كما عاقبت ٤ متهمين بالسجن ٦ أشهر وبراءة متهم آخر في اتهامهم بقتل طفل بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

وتعود أحداث القضية إلى عام ٢٠١٩ بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس مباحث مركز جرجا بلاغًا بمقتل الطفل المجنى عليه أثر إصابته بعدة طلقات نارية وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات عن وقوع مشادة كلامية بين المتهمين وآخرين تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهمون بإطلاق النار من بنادق آلية كانت بحوزتهم على المجنى عليهم مما أسفر عن مصرع الطفل أثناء المشاجرة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.