الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره البرازيلى

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا.

وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس البرازيلي المنتخب تقدم بالشكر إلى الرئيس على اللفتة الكريمة بتهنئته عقب إعلان فوزه مؤخرًا بالانتخابات الرئاسية في البرازيل، معربًا عن تقديره لما يجمع بين البلدين الصديقين من روابط متينة.

وأشاد بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، مع التأكيد على حرصه على الحضور إلى مصر تلبية لدعوة الرئيس للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ، معبرًا عن التطلع لتطوير التعاون الثنائي بين مصر والبرازيل في المجالات المختلفة، خاصةً المجالين الاقتصادي والتجاري لما يتمتعان به من آفاق رحبة لتطوير التعاون بشأنهما.



من جانبه؛ رحب الرئيس بالمشاركة الحالية للسيد لولا دا سيلفا بقمة المناخ COP 27 وتواجده بشرم الشيخ متمنيًا له كل التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب البرازيلي الصديق للتنمية والازدهار، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربطها بالبرازيل، خاصةً مع تجربتها التنموية الرائدة وما حققته من تقدم على الصعيد الاقتصادي.

وأعرب عن التطلع للعمل المشترك مع الرئيس المنتخب دا سيلفا لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، فضلًا عن العمل على تعظيم الاستفادة مما يتمتع به البلدان من إمكانات متنوعة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر والبرازيل في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى بشأن أبرز الملفات محل الاهتمام المشترك، خاصةً آفاق التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين لتعزيز عمل المناخ على الصعيد الدولي.