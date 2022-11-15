الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى: زيادة إنتاج مجمع الألومنيوم ستسهم فى خفض فاتورة الاستيراد

مدبولي
مدبولي
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث مستجدات تطوير وتشغيل مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء، إنه تم إجراء دراسة متكاملة بهدف رفع كفاءة مُجمع الألومنيوم بنجع حمادي، لتطوير دورة العمل والتوسع في الإنتاج، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل أهمية هذا الصرح باعتباره الوحيد المتخصص في هذه الصناعة الاستراتيجية على أرض مصر، حيث ستسهم زيادة الإنتاج في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، وتخصيص جانب للتصدير.

من جانبه عرض وزير قطاع الأعمال العام أبرز نتائج الدراسة التي تمت من أجل التطوير الشامل لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي تبلغ نحو 320 ألف طن سنويًا، وتمثل صادرات الشركة 60 -70% من حجم الإنتاج، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد الوزير أن مشروع تطوير مجمع نجع حمادي يتضمن إعادة تأهيل خطوط وخلايا الإنتاج القائمة ومنطقة الكهرباء، وإضافة طاقة إنتاجية حوالي 100 ألف طن سنويًا، ورفع جودة وكفاءة الإنتاج، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم بمدينة سفاجا بطاقة إنتاجية نحو 300 ألف طن سنويًا.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصًا استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في ضوء المؤشرات الناتجة عن دراسات الجدوى التي قام بها أحد المكاتب الاستشارية العالمية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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