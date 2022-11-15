الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هل تتشابه أعراض كورونا 2022 مع الفيروس المخلوي التنفسي؟

كورونا
كورونا
ads

تساءل الكثير من المواطنين عن هل يوجد تشابه بين أعراض فيروس كورونا مع فيروس المخلوي التنفسي الذي أصاب نحو 73% من الأطفال وفق مسح أعلنت وزارة الصحة نتيجته، ولذلك تعرض الدستور في التقرير التالي أعراض كورونا والفيروس المخلوي التنفسي.

أعراض فيروس كورونا 2022

حددت منظمة الصحة العالمية أعراض كورونا 2022 وقسمتها إلى عدة فئات الأعراض الأكثر شيوعًا منها “الحمى، السعال، الإرهاق، فقدان حاسة التذوق أو الشم”.

تقديم لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

سؤال برلماني بشأن آليات الصحة لمواجهة إصابات الأنفلوانزا بين طلاب المدارس

الأعراض الأقل شيوعًا لفيروس كورونا “التهاب الحلق، الصداع، الآلام والأوجاع، الإسهال، ظهور طفح جلدي، أو تغيّر في لون أصابع اليَدين أو أصابع القدمَين، احمرار العينَين أو تهيّجهما الأعراض الخطيرة، صعوبة أو ضيق في التنفّس، فقدان القدرة على الكلام أو الحركة أو التشوّش، ألم في الصدر”.

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

أما الفيروس المخلوي التنفسي فإنه يسبب التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي، وهو شائعٌ للغاية إلى حدِّ أن معظم الأطفال يكونون قد أُصِيبوا به قبل بلوغهم العامين. ويمكن أن يصيب الفيروس المخلوي التنفسي البالغين أيضًا، بالنسبة للبالغين والأطفال الأصحاء الأكبر سنًا، فإن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي تكون خفيفة، وعادة تشبه أعراض الزكام. عادةً ما تكون تدابير الرعاية الذاتية هي كل ما يلزم لتخفيف الشعور بالمرض.

txt

ما الذي يحدث في الصين؟.. قصة فيديو عمال «آيفون» الهاربون من انتشار الكورونا

يمكن أن يسبب الفيروس المخلوي التنفسي عدوى شديدة لدى بعض الأشخاص، بما فيهم الأطفال بعمر 12 شهرًا فما دون (الرضّع)، خاصة من ولدوا قبل أوانهم، والبالغين الأكبر سنا، والأشخاص المصابين بمرض القلب والرئة، وأي شخص مصاب بضعف جهاز المناعة.

كان قطاع الطب الوقائي أجرى مسحة لعدد من الأطفال، خلال الفترة الأخيرة، وتبين من نتائج المسح أن 73% من الأطفال مصابين بـ الفيروس المخلوي التنفسي، لافتا إلى أن عددا من الأطفال مصابون بالإنفلونزا والفيروس الغدي – نزلة البرد – ويعانون من أعراض خفيفة ويتم التعامل معها مباشرة.

الكورونا المخلوي التنفسي منظمة الصحة المدارس الفيروس أعراض فيروس كورونا 2022 أعراض الكورونا أعراض الكورونا 2022 أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر تقدم استراتيجيتها للعالم

الأكثر قراءة

القبض على محمد عادل صاحب واقعة «كشرى التحرير»

الآن.. الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا بالرقم القومي أو برقم اللوحة أو السيارة

أولياء أمور يطالبون برفع الغياب خشية «العدوى بين الأطفال»

هل تتشابه أعراض كورونا 2022 مع الفيروس المخلوي التنفسي؟

«27 COP».. العمل يتواصل فى شرم الشيخ

وزير الصحة يوجه بدعم المركز الطبى فى شيراتون بأجهزة حديثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اغتيال «الشقراء» مارلين مونرو

ماجد حبته

استثمارات خضراء.. قيمتها 83 مليار دولار

جلال حمام

ماذا لو لم يتفهّم العالم رسالة السلام المصرية؟

د. القس صفوت البياضى

روشتة علاجية مضمونة النتائج متاحة للجميع‎‎

محمد رفعت

لماذا الريحانى؟!

أحمد الصغير

مثقفون ومفكرون وكتاب أضلوا المصريين..وآخرون خذلوهم!

عبدالوهاب داود

متعة الحياة فى «شرنقة يوسف شاهين»

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «2-3»

صور

نجوم وأبطال الفيلم المغربي جلال الدين يتألقون على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

منطقه البوكس اوفس لحجز تذاكر افلام المهرجان

إقبال كبير على فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 3 إسرائيليين فى عملية طعن بـ«أريئيل».. واستشهاد المنفذ

محمود عباس: الفلسطينيون لن يقبلوا باستمرار الاحتلال الإسرائيلى إلى الأبد

إسرائيل تطالب رعاياها فى تركيا بالبقاء بالفنادق