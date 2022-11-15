هل تتشابه أعراض كورونا 2022 مع الفيروس المخلوي التنفسي؟

تساءل الكثير من المواطنين عن هل يوجد تشابه بين أعراض فيروس كورونا مع فيروس المخلوي التنفسي الذي أصاب نحو 73% من الأطفال وفق مسح أعلنت وزارة الصحة نتيجته، ولذلك تعرض الدستور في التقرير التالي أعراض كورونا والفيروس المخلوي التنفسي.

أعراض فيروس كورونا 2022

حددت منظمة الصحة العالمية أعراض كورونا 2022 وقسمتها إلى عدة فئات الأعراض الأكثر شيوعًا منها “الحمى، السعال، الإرهاق، فقدان حاسة التذوق أو الشم”.

الأعراض الأقل شيوعًا لفيروس كورونا “التهاب الحلق، الصداع، الآلام والأوجاع، الإسهال، ظهور طفح جلدي، أو تغيّر في لون أصابع اليَدين أو أصابع القدمَين، احمرار العينَين أو تهيّجهما الأعراض الخطيرة، صعوبة أو ضيق في التنفّس، فقدان القدرة على الكلام أو الحركة أو التشوّش، ألم في الصدر”.

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

أما الفيروس المخلوي التنفسي فإنه يسبب التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي، وهو شائعٌ للغاية إلى حدِّ أن معظم الأطفال يكونون قد أُصِيبوا به قبل بلوغهم العامين. ويمكن أن يصيب الفيروس المخلوي التنفسي البالغين أيضًا، بالنسبة للبالغين والأطفال الأصحاء الأكبر سنًا، فإن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي تكون خفيفة، وعادة تشبه أعراض الزكام. عادةً ما تكون تدابير الرعاية الذاتية هي كل ما يلزم لتخفيف الشعور بالمرض.

يمكن أن يسبب الفيروس المخلوي التنفسي عدوى شديدة لدى بعض الأشخاص، بما فيهم الأطفال بعمر 12 شهرًا فما دون (الرضّع)، خاصة من ولدوا قبل أوانهم، والبالغين الأكبر سنا، والأشخاص المصابين بمرض القلب والرئة، وأي شخص مصاب بضعف جهاز المناعة.

كان قطاع الطب الوقائي أجرى مسحة لعدد من الأطفال، خلال الفترة الأخيرة، وتبين من نتائج المسح أن 73% من الأطفال مصابين بـ الفيروس المخلوي التنفسي، لافتا إلى أن عددا من الأطفال مصابون بالإنفلونزا والفيروس الغدي – نزلة البرد – ويعانون من أعراض خفيفة ويتم التعامل معها مباشرة.