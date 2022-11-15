«معلومات الوزراء»: مصر من أكبر منتجى الطاقة المتجددة فى إفريقيا منذ 2010

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تعد من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في إفريقيا منذ 2010، لتحتل ثاني أكبر دولة في إنتاج الطاقة الشمسية في إفريقيا، وثالث أكبر دولة في توليد طاقة الرياح بإفريقيا خلال عام 2020.

جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره مركز المعلومات يسلط فيه الضوء على الجهود المصرية للتحول لطاقة نظيفة.

وأوضح أن ذلك نتيجة لرفع قدراتها في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستفادتها بشكل كبير من التوظيف الجيد لاستثمارات الطاقة المتجددة التي تلقتها، خلال الفترة (2010- 2020).

وأشار إلى أن حجم استثمارات الطاقة التي تلقتها مصر خلال الفترة من 2010- 2020 بلغ 8.2 مليار دولار، وبيّن أن قدرة مصر على توليد الطاقة الشمسية بلغت 1680 ميجاوات، وبلغ حجم إنتاج مصر من الرياح نحو 1380 ميجاوات.

ولفت إلى أن 75% من الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة لإفريقيا ترتكز على أربع دول، من بينها مصر خلال الفترة من 2010- 2020، منوهًا بأن محطة بنبان بأسوان تعد رابع أكبر محطة لتوليد طاقة كهربائية شمسية في العالم.