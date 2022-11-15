الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بوابة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
ads

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للأسر التي تحصل على المعاش أو تقدمت بطلب للحصول عليه في إطار اتجاه الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين لمواجهة غلاء المعيشة.

وبرنامجا تكافل وكرامة أطلقتهما الدولة في 2015 قبل تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي لحماية الفقراء فمصر، وهـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة والذي تحدد وزارة التضامن الاجتماعي الشروط الوجاب توافرها في الأسر والأفراد للحصول عليه، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط بوابة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 وإجراءات الحصول عليه.

رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 

يستطيع المتقدمون للحصول على معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن طلبهم بالرقم القومي عبر الدخول على الرابط الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي لذلك من خلال  بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة أو الدخول عبر الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg/ ، وبعدها ادخل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة واضغط على زر الاستعلام.     

هل تستبدل الحكومة بطاقات صرف تكافل وكرامة بـ«ميزة»؟

رابط استعلام كشف تكافل وكرامة 2022 لذوي الاحتياجات الخاصة

ومن الفئات المستحقة للمعاش الأسرة، والطفل، والمرأة، وذوى الإعاقة، والمسنين، والشباب ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي وعلى رأسها عدم عمل أى منهم بوظيفة حكومية أو حيازته لأرض زراعية، أو حصوله على معاش آخر، وتقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة        

إجراءات الحصول على معاش تكافل وكرامة 

  1. التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:
  2. صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
  3. صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
  4. صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
  5. صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  6. قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
  7. كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.
  8. صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
  9. صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  10. صورة إقرار الوصاية للأيتام.
  11. صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.
txt

غدًا.. بدء صرف تكافل وكرامة.. والتضامن تحدد إجراءات التقدم للبرنامج

 

 

 

تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي كارت تكافل او كرامة معاش تكافل وكرامة التضامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر تقدم استراتيجيتها للعالم

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره البرازيلى

الآن.. الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا بالرقم القومي أو برقم اللوحة أو السيارة

أولياء أمور يطالبون برفع الغياب خشية «العدوى بين الأطفال»

القباج: «حياة كريمة» تمثل نموذجًا لبناء المرونة والصمود المجتمعى تجاه المناخ

اللقاء الروسي ـ الأمريكي.. هل يكون بداية انفراجة للحرب الأوكرانية؟

«التخطيط»: مصر تستضيف مركز القاهرة لأهداف التنمية المستدامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استثمارات خضراء.. قيمتها 83 مليار دولار

جلال حمام

ماذا لو لم يتفهّم العالم رسالة السلام المصرية؟

د. القس صفوت البياضى

روشتة علاجية مضمونة النتائج متاحة للجميع‎‎

محمد رفعت

لماذا الريحانى؟!

أحمد الصغير

مثقفون ومفكرون وكتاب أضلوا المصريين..وآخرون خذلوهم!

عبدالوهاب داود

متعة الحياة فى «شرنقة يوسف شاهين»

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «2-3»

ماجد حبته

المياه والمناخ.. يوم ومبادرة

صور

منطقه البوكس اوفس لحجز تذاكر افلام المهرجان

إقبال كبير على فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 3 إسرائيليين فى عملية طعن بـ«أريئيل».. واستشهاد المنفذ

محمود عباس: الفلسطينيون لن يقبلوا باستمرار الاحتلال الإسرائيلى إلى الأبد

إسرائيل تطالب رعاياها فى تركيا بالبقاء بالفنادق