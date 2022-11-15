تتيح وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للأسر التي تحصل على المعاش أو تقدمت بطلب للحصول عليه في إطار اتجاه الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين لمواجهة غلاء المعيشة.

وبرنامجا تكافل وكرامة أطلقتهما الدولة في 2015 قبل تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي لحماية الفقراء فمصر، وهـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة والذي تحدد وزارة التضامن الاجتماعي الشروط الوجاب توافرها في الأسر والأفراد للحصول عليه، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط بوابة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2022 وإجراءات الحصول عليه.

رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة

يستطيع المتقدمون للحصول على معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن طلبهم بالرقم القومي عبر الدخول على الرابط الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي لذلك من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة أو الدخول عبر الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg/ ، وبعدها ادخل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة واضغط على زر الاستعلام.

ومن الفئات المستحقة للمعاش الأسرة، والطفل، والمرأة، وذوى الإعاقة، والمسنين، والشباب ممن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي وعلى رأسها عدم عمل أى منهم بوظيفة حكومية أو حيازته لأرض زراعية، أو حصوله على معاش آخر، وتقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة

إجراءات الحصول على معاش تكافل وكرامة