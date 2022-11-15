الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إنجازات الرئيس.. إنشاء مراكز الخدمة التموينية بمحافظة أسيوط

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شهدت محافظة أسيوط طفرة كبيرة في الإنشاءات والإنجازات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة البلاد عقب انتخابه رئيسًا في العام 2014، حيث حازت المحافظة على اهتمام كبير من القيادة السياسية ضمن اهتمامها بالريف المصري ومحافظات الصعيد في ظل مبادرة حياة كريمة والتي شملت تطويرًا كبيرًا في كل مناحي الحياة لأبناء الريف.

وكان من بين الإنجازات التي شهدتها محافظة أسيوط؛ إنشاء مراكز الخدمة التموينية، حيث جرى إنشاء 15 مركزًا، وتتمثل أهداف المشروع في تقديم وتسهيل كل الخدمات التموينية للمواطنين، حيث يتم استفادة ٣ ملايين مواطن من هذا المشروع، والذي جرى تدشينه بتكلفة ١٨,٧٥ مليون جنيه.

كما تشهد محافظة أسيوط الكثير من الإنجازات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس السيسي، قبل ثلاث سنوات، وتشهد محافظات مصر طفرة منذ ذلك الحين، حيث اهتمت المبادرة بتوفير حياة كريمة للإنسان المصري، وإحداث نقلة في حياته من خلال الجهود التنموية والتثقيفية التي تجري في كل المحافظات.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة، ورؤية مصر 2030، والتي يعتبر الإنسان أهم محاورها، لتوفير الحياة الكريمة لكل المصريين، ورفع كفاءة مقدرات الدولة والمؤسسات الخدمية، وإنشاء مجمعات خدمة المواطنين، وإدخال الغاز الطبيعي والمياه والصرف الصحي للمناطق التي كانت تفتقر لوجود هذه الخدمات، إلى جانب رصف الطرق وغيرها من الخدمات التي تشمل التوعية والتثقيف لمحاربة قوى الشر والتي تحاول التلاعب بعقول المصريين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة المبادرة القيادة السياسية الريف المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر تقدم استراتيجيتها للعالم

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