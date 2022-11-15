الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم على المتهمين بقتل «متسابق عرب أيدول» فى السلام 10 يناير

جريدة الدستور
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مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، أجل الحكم على المتهمين بقتل شاب سبق تقدم في مسابقة عرب أيدول للغناء، في السلام لجلسة 10 يناير القادم؛ لسماع باقي الشهود.
 وتبين من مناظرة جثة المجني عليه إصابته بطعنات في أماكن متفرقة بالجسم ووجود آثار كدمات وسحاجات، ونزيف بالأنف والفم.

وواجه المتهمون الـ3 في القضية العديد من التهم منها قتل المجني عليه "ا.س"، صاحب عربية كبدة بمنطقة السلام، بعد حدوث مشاجرة بين المجنى عليه والمتهمين، وقيامهم بطعنة بعدت طعنات أودت بحياته.

محكمة جنايات القاهرة السلام

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