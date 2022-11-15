مشاركة متميزة لـ"جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" فى قمة المناخ بشرم الشيخ

جناح شامل للجامعة يستعرض أنشطتها لمواكبة جهود الدولة لتحسين المناخ

الدكتور أيمن عاشور والدكتور خالد عبد الغفار يتفقدان جناح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالمنطقة الخضراء

القائم بأعمال رئيس الجامعة: نحرص على الاستخدام الأمثل للموارد تمشيًا مع استراتيجية الدولة وخطتها الطموحة 2030

د. أشرف حيدر: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حصدت المركز الأول على الجامعات الخاصة بالجمهورية فى مسابقة "التغييرات المناخية"

الطلاب المشاركون بالجناح يستعرضون مشاريعهم الفائزة في المسابقات العلمية للوفود الأجنبية الزائرة

حرصت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على المشاركة الفعالة فى مؤتمر المناخ COP 27 والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، بالحضور المؤثر للفعاليات والندوات والإعداد لجناح الجامعة بالمعرض المقام على هامش المؤتمر، حيث قامت الجامعة باستعراض الأنشطة التى تضطلع بها لمواكبة الجهد الذي تبذله الدولة للمساهمة دوليًا في تحسين المناخ وتحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة بهدف الحفاظ على البيئة والمصادرة على كل ما يؤدى إلى تغيير المناخ بما يعود بالنفع على البشرية بأسرها، وذلك برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ونظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حلقات نقاشية خلال فعاليات المؤتمر بالمنطقة الخضراء، إضافة الى العديد من اللقاءات والأنشطة المكثفة التي أعطت زخمًا ملموسًا لآداء وفد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا المشارك في مؤتمر المناخ COP27 وعضدت من اهتمام الزائرين للمعرض بارتياد جناح الجامعة، حيث تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أعمال جناح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، واستمعا إلى رؤية الجامعة من د. أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس الجامعة إزاء التفاعل مع جهود إنقاذ العالم من متغيرات المناخ من خلال البحث العلمي وكذا التطبيق العملي للنظريات المطروحة.

وقال د. أشرف حيدر إن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحرص على الاستخدام الأمثل للموارد تمشيًا مع استراتيجية الدولة وخطتها الطموحة ٢٠٣٠ والتي ترسخ لبناء الجمهورية الجديدة المتطورة، وفي ذات الإطار فقد بادر الطلاب المشاركين بالجناح باستعراض مشاريعهم للوفود الأجنبية الزائرة والتي كانوا قد حصدوا من خلالها مراكز متقدمة في المسابقات العلمية الطلابية سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية.

وأكد د. حيدر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كانت قد حصدت المركز الأول على الجامعات الخاصة بالجمهورية المركز الرابع على جميع الجامعات المصرية في مسابقة (التغييرات المناخية: الابتكار للاستدامة لشباب الجامعات المصرية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية)، وامتدادًا لأنشطة وفد الجامعة فقد تم دعوة رئيس الجامعة للمشاركة بالندوة التي نظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ECSS تحت عنوان (الأكاديميا والتغيرات المناخية: كيف نبني الجسور بين العلم ورسم السياسات) حيث ألقى د. حيدر كلمة أوضح خلالها مدى حرص الجامعة على التطبيق العملي لآليات التنمية المستدامة وكذا الجهود المبذولة لربط المناهج التعليمية باحتياجات الأسواق خاصة في مجال الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية، وعلى صعيد التعاون الأكاديمي مع الوفود المشاركة في المؤتمر فقد تم تفقد الأجنحة المختلفة بالمعرض والتقى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالسيد رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء عدد من الوفود لبحث آليات التعاون في كافة المجالات التي تخدم العملية التعليمية.

ونظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من خلال جناحها بالمعرض ندوة تحت عنوان (جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا منارة التنمية المستدامة في القارة الإفريقية) بحضور د. ياسمين فؤاد وزيرة التنمية وكلًا من الدكتورة روبن ليرنر المدير التنفيذي للرابطة الدولية للتعليم بولاية تكساس الأمريكية - دكتور هاني نعمة الله النائب بمجلس الشيوخ والملحق الطبي المصري بفرنسا سابقا والأستاذ الدكتور مهندس علي أبو سنة رئيس جهاز حماية شئون البيئة ومن الجامعة الأستاذ الدكتور نهاد المحبوب عميد كلية الطب البشري والدكتور أحمد فؤاد وكيل كلية الطب البشري، وافتتح الندوة النقاشية الأستاذ الدكتور أشرف حيدر غالب رئيس الجامعة حيث أكد أن الجامعة منذ إنشائها تبنت رؤية الأستاذة الدكتورة سعاد كفافي في مجال الحفاظ على البيئة وتحقيق المعايير الدولية للاستدامة وأضاف بأن التوسعات الجديدة ممثلة في وادي التكنولوجيا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأيضُا في فرع الجامعة الجديد بمدينة الأقصر سوف تحقق كافة معايير التنمية المستدامة لمواجهة الآثار التي تنجم عن تغير المناخ.

وشارك وفد MUST في ندوة نظمتها وزارة البيئة بعنوان "قوة الاتفاقات بين القطاعين الخاص والحكومي ضد تغير المناخ" والتي انعكست مفهوم التقسيم مجموعة الجهات المشاركة في المعرض الذي أقيم على هامش COP27.، كما التقى رئيس الجامعة بوفد من شركة CSS الإماراتية المتخصصة في مجال تخزين الطاقة وإعادة استخدامها لفهم أبرز إنجازات الشركة في هذا المجال الحيوي، كما حرص الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي على زيارة معرض الجامعة أيضا، والتقى وفد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالمئات من الزائرين سواء المصريين أو من الدول العربية الشقيقة أو الدول الأجنبية للجناح واستمعوا لشرح وافي عن كليات الجامعة الأربعة عشر العريقة التي تضخ في أسواق العمل منذ تأسيسها عام ١٩٩٦ الآلاف من الخريجين المؤهلين بعلمهم الذي تلقوه للمنافسة والفوز بمواقع عمل مميزة وأشاد المترددين بما استمعوا له وشاهدوه على شاشة جناح الجامعة من تطورها الكبير والذي يؤهلها فعليًا لتبوأ مكانتها الحالية في مقدمة مصاف الجامعات بالوطن العربى.

الجدير بالذكر أن الوفد المشارك من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى قمة المناخ، تشكل برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأمين عام مساعد الجامعة ومديرة إدارة العمليات الأكاديمية ومنسقة مكتب الاستدامة وممثلي إدارة العلاقات العامة بالجامعة.