الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء جلسة «الشق رفيع المستوى» ليوم الطاقة ضمن فعاليات «كوب 27»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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بدأت اليوم الثلاثاء جلسة "الشق رفيع المستوى" ليوم الطاقة، ضمن أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop 27)، بمدينة شرم الشيخ، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، رئيس الدورة 27 لمؤتمر COP 27.

وقال تشابا كروشي، رئيس الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة - خلال الجلسة - إن قمة (كوب 27)، فرصة لسد الفجوة بين التعهدات والتنفيذ، عبر التعهد بخفض الانبعاثات وتحسين تدابير التكيف لعلاج الخسائر والأضرار وتعهدات لزيادة التمويل.

وأعرب كروشي عن أمله في أن تستند جميع الأفكار والمبادرات إلى الأدلة العلمية لخفض الانبعاثات ومواجهة التغير المناخي، مشيرا إلى ضرورة تغيير السياسات الحالية والتنمية المستدامة بوجه عام.

ولفت إلى أنهم لديهم مجموعة الأدوات من أجل تحويل الالتزامات إلى واقع، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالتزاماتها في هذا المؤتمر.

كما أكد أهمية المبادرتين المتعلقتين بالمياه والغذاء من أجل التنمية المستدامة، التي تم طرحهما خلال أعمل المؤتمر؛ من أجل التغلب على الحوارات الإجرائية والتركيز على التصدي إلى التحول لتحقيق مسار آمن إزاء المياه والتنمية.

وأكد المفوض الإفريقي ـ في كلمة ألقاها نيابة عن الدكتورة أماني أبوزيد مفوض البنية التحتية والمعلوماتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي ـ أن القارة الإفريقية تحظى بمصادر طاقة عظيمة، مشيرة إلى وجود فرصة عظيمة للاستثمار في إفريقيا لمواجهة التحديات ومشاكل الطاقة.

وشدد على ضرورة أن تحظى إفريقيا بالطاقة النظيفة والمستدامة لتحقيق التنمية في القارة السمراء، داعيا إلى نشر ثقافة البيئة الخضراء في المستقبل القريب للحد من مشاكل الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة وكل المشاكل المتعلقة بتغير المناخ.

مؤتمر المناخ شرم الشيخ COP 27 الطاقة يوم الطاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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