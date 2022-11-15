معارك طاحنة بين الجيش ومتمردين فى جوما شرق الكونغو الديموقراطية

استمر القتال العنيف بالأسلحة الثقيلة بين جيش الكونغو الديموقراطية ومتمردي حركة 23 مارس على بعد حوالى 20 كيلومترًا شمال مدينة غوما الاستراتيجية الكبيرة بشرق البلاد، حسب ما أفادت مصادر مدنية وعسكرية.

وقال أحد السكان ومصدر أمني طلبا عدم كشف هويتيهما، إن "القتال مستمر في كيبومبا" بمنطقة نيراجونجو.

واندلعت الاشتباكات نهاية الأسبوع في المنطقة القريبة من جوما عاصمة إقليم شمال كيفو والتي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة.

وتقترب منذ أسبوعين قوات حركة 23 مارس من المدينة، مستفيدة من دعم رواندا وفق كينشاسا.

وقال المتحدث باسم الجيش في شمال كيفو اللفتنانت كولونيل جيوم ندجيكي للصحفيين: "يواصل الجيش الرواندي وحلفاؤه في حركة 23 مارس شن هجمات يومية على مواقعنا المختلفة في كيبومبا".

تسبب القتال في تدفق جديد للنازحين إلى مخيم كانياروتشينيا على بعد حوالى سبعة كيلومترات من جوما والذي بات يستضيف حوالى 40 ألف شخص، وفق مديره.

وأُبلغ عن تحركات أخرى لحركة 23 مارس على بعد حوالى 40 كيلومترًا شمال غرب جوما، في متنزه فيرونجا الوطني المشهور بالغوريلا، ولكن المعروف أيضًا بأنه قاعدة خلفية لجماعات مسلحة.

وقال مسئول إداري محلي، إن "المتمردين تقدموا نحو تونجو"، مضيفًا أن السكان في حالة من الذعر ويفرون.