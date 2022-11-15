«الصحة» تحذر من خطورة حقن البرد

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك فترات مثل بين الشتاء والخريف يزيد فيها الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، محذرًا من الحصول على حقن البرد لأنها تحتوي على الفيتامين والمضادات الحيوية والكورتيزون وهذا أمر خطير.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه ينصح بالحصول على لقاح الأنفلونزا الموجود في المصل واللقاح أو العديد من الصيدليات لكل من تجاوز الـ 6 أشهر واسمه "اللقاح الرباعي" ومفعوله يستمر لنحو عام كامل، ويفضل أن يحصل عليه المعافى.



وأوضح أن الفيروسات التي تصيب المواطنين في هذه الأوقات مثل الإنفلونزا والفيروس الغدي، وهناك فيروس يصيب الغشاء المخاطي للأنف، الفيروس المخلوي التنفسي وهو الأكثر انتشارًا خلال الفترة الحالية.