الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتهاء نقل ما يزيد على 80% من الآثار إلى المتحف المصرى الكبير

المتحف المصرى الكبير
المتحف المصرى الكبير
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قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، إنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في المتحف المصري الكبير بنسبة 100%.

 

وأضاف مصطفى وزيري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «دي إم سي» أنه تم الانتهاء من نقل أكثر من 80% من الآثار إلى المتحف المصري الكبير، وتم وضع التماثيل والقطع الأثرية داخل قاعات العرض بالمتحف.

 

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتحقيق التكامل والتناغم ما بين المتحف المصري والمواقع المحيطة به، مشيرا الى أن المتحف المصري الكبير هو هدية مصر للعالم أجمع.

رئيس التحرير

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مصر تقدم استراتيجيتها للعالم

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