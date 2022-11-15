الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى: روسيا دمرت خيرسون وتحريرها «بداية نهاية الحرب»

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي،  أن روسيا دمرت "كل البنى التحتية الحيوية"، في أجزاء من منطقة خيرسون استعادها الجيش الأوكراني الأسبوع الماضي، معتبرًا أن تحريرها يمثل "بداية نهاية الحرب".

وقال زيلينسكي، خلال خطابه الذي يلقيه كل ليلة، وهذه المرة بعد زيارة المناطق المحررة من خيرسون: "قبل فصل الشتاء، دمر المحتلون الروس كل البنى التحتية الحيوية تمامًا، كل المرافق المهمة في المدينة والمنطقة جرى تلغيمها".

وأضاف: "ليست هناك كهرباء ولا اتصالات ولا إنترنت ولا تلفزيون في خيرسون، المحتلون دمروا كل شيء عن قصد"، متابعًا: "هذا ما يعنيه العلم الروسي. دمار كامل".

وكانت شركة الكهرباء الأوكرانية "أوكرينيرجو" قد أعلنت في وقت سابق، أن روسيا دمرت محطة كهرباء رئيسية في خيرسون قبل انسحاب قواتها من المدينة والضفة اليمنى لنهر دنيبرو الأسبوع الماضي.

وكتب رئيس الشركة فولوديمير كودريتسكي على "فيسبوك"، أن "محطة الطاقة التي كانت تزود مجمل الضفة اليمنى في منطقة خيرسون بالكهرباء، إضافة إلى قسم كبير من منطقة ميكولاييف، باتت فعليًا مدمرة"، مضيفًا أن هذا الأمر هو إحدى "نتائج خوف المحتلين قبل فرارهم".

ووعد الرئيس الأوكراني بعودة الحياة الطبيعية في خيرسون خلال زيارته المدينة.

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