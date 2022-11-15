الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل حفل عمر كمال فى دبى

حفل عمر كمال
حفل عمر كمال
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يستعد مطرب المهرجانات عمر كمال، لإحياء حفل غنائي، في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم السبت المقبل.

ومن المنتظر أن يقدم عمر كمال، عددا من أحدث أغانيه للجمهور هناك.

 

وسجل عمر كمال الأغنية بصوته خلال الأيام الماضية، ليصبح التتر جاهزا، مع اقتراب ‏عرض المسلسل، والذي تحدد له يوم السبت المقبل 19 نوفمبر على شاشة قناة "الحياة".‏

 

وانتهى عمر كمال من تسجيل تتر مسلسل "الونش" الذي يقوم ببطولته النجم ‏محمد رجب، كما سجل عمر كمال الأغنية بصوته خلال الأيام الماضية، ليصبح التتر جاهزا، مع اقتراب ‏عرض المسلسل، والذي تحدد له يوم السبت المقبل 19 نوفمبر على شاشة قناة "الحياة".‏

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وائل لطفي

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