الإثنين 14 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لقاتل جارته فى قنا

سجن
سجن
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عاقبت محكمة جنايات قنا قي حكمها الصادر، اليوم الإثنين، عامل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة قتل جارته بقرية القناوية التابعة لمركز قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد حافظ، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا، ومحمد عمر عبدالجواد، ومحمود السيد الكفراوي، وحضور المستشار عبدالرحمن محمد شحاتة، وكيل النائب العام، وأمانة سر صلاح فراج،

تعود أحداث الواقعة إلي يونيو 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط إبراهيم.ع، عامل بتهمة قتل جارته نجاح.ع، بسكين وسرقة مصوغاتها الذهبية، وفر هاربا بعد تعرضه لضائقة مالية، وتم ضبطه وبحوزته عقار ترامادول المخدر.

وتمت إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا والمقيدة برقم 1601 لسنة 2022 والتي قضت بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية الأولي وعام في الثانية.

الأجهزة الأمنية بقنا السجن المشدد 10 سنوات المستشار عبدالرحمن محمد محكمة جنايات قنا محكمة جنايات

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وائل لطفي

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