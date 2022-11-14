الإثنين 14 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هاجر الشرنوبى ضمن حضور فيلم far from the Nile بعيدا عن النيل

هاجر الشرنوبي
هاجر الشرنوبي
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ظهرت الفنانة هاجر الشرنوبي على السجادة الحمراء لحضور فيلم- بعيدا عن النيل- far from the Nile، وظهرت بإطلالة مميزة، حيث فضلت ارتداء فستان أخضر اللون مرصع.


فيلم far from the Nile


شريف القشطة هو مخرج مصري أمريكي فاز فيلمه الروائي "CAIRO DRIVE" بجائزة أفضل فيلم من العالم العربي (قسم وثائقي) في مهرجان أبوظبي السينمائي 2013. وحصل فيلمه الطويل الأول BUTTS OUT على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان نيو إنجلاند للأفلام والفيديو 2006.

 


كما تدور أحداث فيلم "بعيدا عن النيل- Far From the Nile"، حول فرقة موسيقية أعضاؤها من مختلف الدول الأفريقية، ونتابع خلال أحداث العمل جولة الفرقة في الولايات المتحدة الأمريكية، العمل من إخراج شريف القشطة، وهو وثائقي في عرضه العالمي الأول، ومن المقرر أن يفتتح مسابقة آفاق السينما العربية لهذا العام

 

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