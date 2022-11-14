الجنايات تُبرئ مدير الشئون الإدارية بالغرفة التجارية ببني سويف من تهمة التزوير

قضت الدائرة السابعة بجنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد جمال الدين حجازى، اليوم الإثنين، حضوريًا ببراءة "محمد ح" مدير الشئون الإدارية والتخطيط بالغرفة التجارية بني سويف مما أسند إليه من الاشتراك فى تزوير محررات أحد البنوك بدائرة الأزبكية والاستيلاء على أموال شخصين بدائرة بنى سويف، جاء ذلك خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمته علي الحكم الصادر بحقه بالسجن عشر سنوات.

ونص أمر إحالة المتهم وأخر سبق الحكم عليه، إلي محكمة الجنايات بأنهم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول وبمساعدة موظف حسن النية، في ارتكاب تزوير بمحررات إحدى الشركات المساهمة للدولة نصيب في أموالها وهي استمارة سحب التابعه لأحد البنوك ونموذج تعديل حالة اشتراك الأهلي نت، بأن اتفقا مع المجهول على انتحال شخص المجني عليه" أحمد.م.ح" و امداد ببطاقة تحقيق شخصيته و رقم حسابه الخاص و نموذج توقيعه بأحد البنوك فمثل المجهول أمام الموظف المختص منتحلا صفة الأخير فأثبت الموظف حسن النية بياناته على خلاف الحقيقة بالمحررات ثم ذيلها المجهول بتوقيعه بقصد الاستيلاء على المبلغ محل الإتهام التالي.

وأضاف أمر الإحالة بأنهما توصلا وآخر مجهول للاستيلاء على نقود مبلغ أربعمائة وخمسون ألف جنيه مملوكة للمجني عليه "أحمد .م.ح" وكان ذلك باستعمال أوراق مزورة على النحو المبين بالاتهام السابق .