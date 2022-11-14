الإثنين 14 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم زيارات ميدانية للملحقين العسكريين العرب والأجانب

القوات المسلحة تنظم
القوات المسلحة تنظم زيارات ميدانية للملحقين
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نظمت القوات المسلحة، اليوم الإثنين، عددًا من الزيارات الميدانية والتثقيفية لوفد من الملحقين العسكريين المعتمدين.

يأتي ذلك  فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر والبناء مع الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية.

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القوات المسلحة تنظم زيارات ميدانية للملحقين

وبدأت الزيارات بزيارة ميدانية لقاعدة غرب القاهرة الجوية، تفقد خلالها الوفد القاعدة ومنظومة العمل بها، ومدى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتعظيم القدرات التدريبية والقتالية للقوات الجوية بما يمكنها من تنفيذ أى مهام توكل إليها.

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القوات المسلحة تنظم زيارات ميدانية للملحقين

كما تفقد الوفد متحف القوات الجوية الذى يعد أحد أبرز المتاحف العسكرية، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى التسعين لإنشاء القوات الجوية والذكرى التاسعة والأربعين لعيد القوات الجوية، واستمع الوفد لشرح تفصيلى لتاريخ القوات الجوية، كما استعرض عدد من قدامى قادة القوات الجوية إبان حرب أكتوبر، بطولات وتضحيات القوات الجوية خلال حروب مصر السابقة وحتى تحقيق نصر أكتوبر 1973.

وأعقبها زيارة لمركز البحث والإنقاذ الرئيسى للقوات المسلحة، حيث تعرف الوفد على مهام ودور المركز لخدمة القطاعين المدنى والعسكرى على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية، وشاهد الوفد تنفيذ بيان عملي أبرز مدى جاهزية المركز لتحقيق كل المهام الموكلة إليه بكفاءة واقتدار.

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القوات المسلحة تنظم زيارات ميدانية للملحقين

وأعرب رئيس رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة، عن سعادته وتقديره البالغ لجهاز الملحقين الحربيين لحرصه على التواصل البناء مع الملحقين العسكريين والتنظيم الجيد لهذه الزيارات الهادفة.

كما أعرب وفد الملحقين العسكريين العرب والأجانب عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة، مشيدين بما لمسوه خلال زياراتهم المختلفة بالجهود المستمرة للقيادة العامة للقوات المسلحة للتطوير والتحديث، مؤكدين أهمية تلك الزيارات لبحث المزيد من فرص التعاون المشترك خلال الفترة القادمة.

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القوات المسلحة تنظم زيارات ميدانية للملحقين

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على بناء روابط وثيقة مع الملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

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القوات المسلحة تنظم زيارات ميدانية للملحقين
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القوات المسلحة تنظم زيارات ميدانية للملحقين
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رئيس التحرير

وائل لطفي

بترول المستقبل

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