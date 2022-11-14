وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة

شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اليوم الإثنين، البحث الرئيسى لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان "تنمية وتطوير الشخصية العسكرية داخل المجتمع العسكرى فى ظل المتغيرات والتحديات الراهنة"، فى إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثى “2022 -2023”، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية والخبراء الاستراتيجيين.

وألقى اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز الأسريجى، مدير إدارة الشئون المعنوية، كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم أوجه الدعم للارتقاء بمنظومة العمل المعنوى والنفسى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن أهمية هذا البحث تأتى فى ظل التحديات والمتغيرات الراهنة.

شارك فى إعداد البحث نخبة من الباحثين العسكريين والمدنيين فى العلوم النفسية والاجتماعية، وانتهى البحث بتقديم عدد من التوصيات والمقترحات لتنمية وتطوير الشخصية العسكرية بما يواكب المتغيرات والتحديات.

وفى نهاية البحث، نقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للحضور، وتابع مُقدماً الشكر لإدارة الشئون المعنوية وكافة القائمين على إعداد البحث، كما أكد حرص القوات المسلحة على الاستفادة القصوى بأحدث ما وصل إليه العلم بمختلف التخصصات والعلوم للارتقاء بالشخصية العسكرية بما يُمكنها من تعظيم المردود الإيجابى خلال التفاعل المجتمعى.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة لآراء واستفسارات الحاضرين وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف الموضوعات المحلية والإقليمية والعالمية ، مشيداً بما لمسه من فهم وإدراك صحيحين لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على الأمن القومى المصرى.