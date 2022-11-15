موعد أول يوم رمضان 2023 وفقًا للحسابات الفلكية

ما يقرب من 4 أشهر تفصلنا على موعد أول أيام شهر رمضان أهم الشهور الهجرية عند المسلمين الذين ينتظرونه من العام للعام للتقرب الي الله بالطاعات والعبادات.

ورغم تحديد موعد أول يوم رمضان طبقًا للحسابات الفلكية؛ إلا أن المسلمين لا يبدأون الصوم إلا بعد الرؤية الشرعية لظهور الهلال الذي يعد بداية شهر رمضان.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد أول يوم رمضان فلكيًا.

موعد بداية شهر رمضان 2023

حددت البحوث الفلكية بداية شهر رمضان 1444 يوم 23 مارس لعام 2023، ويبدأ صيام رمضان بعد المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1444 في يوم 29 شعبان .

وحسب معهد البحوث الفلكية فيولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21 م -يوم الرؤية- إما بثبوت رؤية الهلال في اليوم 29 من شعبان، وعليه يكون اليوم التالي هو أول أيام رمضان، أو في حال عدم ثبوت رؤيته يكون اليوم التالي (اليوم 30) هو المتمم لشهر شعبان وبعده يكون أول أيام رمضان، وتبلغ مدة الشهر 29-30 يومًا، ينتهي أيضًا بثبوت رؤية الهلال، وعند انتهاء رمضان يحتفل المسلمون بعيد الفطر.

وكان المسلمون قد بدأوا صيام شهر رمضان في العام الجاري يوم السبت الموافق 2-4-2022 في معظم الدول العربية، وفي يوم الأحد الموافق 3-4-2022 في أربع دول عربية (الأردن، سلطنة عُمان، المغرب، جزر القمر)، ويتقدم موعد بداية رمضان ما يقرب من ١١ يوم في كل عام عن العام الذي يسبقه.

أهمية شهر رمضان

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، وشهر رمضان هو شهر معظم عند المسلمين، وصومه أحد أركان الإسلام، يبدأ بثبوت رؤية الهلال أو إكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً هجري، وينتهي بثبوت رؤية الهلال أو إكماله ثلاثين يوماً هجري.

لكنه لا يأتي بنفس الموعد في كل عام ميلادي، بل يتراجع تاريخ رمضان في التقويم الغريغوري حوالي 11 يومًا كل عام بسبب اختلاف أطوال السنوات الإسلامية والميلادية.