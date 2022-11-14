«التضامن» توزع 250 كيلو لحوم دعما للأسر الأولى بالرعاية ببني سويف

قالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف أمل أبو عزوز، إن الوزارة قامت بتوزيع 250 كيلو لحوم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرية منشأة عاصم مركز بني سويف، بالتعاون مع جمعية الأورمان، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضحت أمل عزوز - في بيان اليوم الاثنين - أن التوزيع جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة بني سويف.

مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني

وأشادت وكيل وزارة التضامن بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من من جانبه، أوضح مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الصحة تساهم بحوالي 30% في سد الاحتياجات الاجتماعية وبصفة خاصة في المناطق الريفية والنائية، وعبرت عن تقديرها للجمعيات العاملة في اكتشاف وعلاج مرض السرطان مثل جمعية بهية، و57357، وجمعية أصدقاء مرضى السرطان، وشفا الأورمان، والجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، وأيادي المستقبل، وشريف عمر وغيرها من الجمعيات الصحية الأكثر انتشارا في المناطق الريفية والمناطق التي تم تطويرها لتصبح مناطق صحية آمنة، مع إيلاء أهمية خاصة للنساء في فترة الحمل والولادة.