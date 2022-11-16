سر «باركود العمرة» الذي تسبب في عودة 100 معتمر قبل السفر

الحرمان من السفر لأداء العمرة كان هو مصير الذي انتظر 100 معتمر مصري بعد أن وصلوا إلى أرض مطار القاهرة بقصد السفر إلى الأراضي المقدسة، كان ذلك الحرمان ليس لسبب إلا لانتهاء صلاحية ما يعرف بباركود العمرة الخاص بهم.

ولكن ما هو هذا الباركود الذي تسبب في حرمان المعتمرين من المقصد الروحاني الذي أعدوا له وتمنوا أداؤه تقربًا لله؟.

ويعد "باركود" بوابة العمرة المصرية، هو الدليل الفصل بين برامج المؤكدة والصادرة من شركات السياحة التي وثقت عقودها بوزارة السياحة والآثار للعمل بموسم العمرة، وعدم توافره يفتح بابًا كبيرًا للنصب على المعتمرين.

وحصول المعتمر على الباركود التعريفي لبوابة العمرة، يؤكد على صحة تأشيرة العمرة، وصلاحية برنامج، وإتمام حجز كافة الخدمات المتعقلة برحلة العمرة، وذلك حسب مصطفى فرج الخبير السياحي، موضحًا أن "الباركود" يتيح للأجهزة والجهات المعنية مثل وزارة السياحة بالمطارات والمنافذ مراجعة تفاصيل الرحلة، متابعة المعتمر أثناء أداءه لمناسك العمرة، والتدخل الفوري لحل أي مشكلة، وكذا الاطمئنان على المعتمر في حال تعرضه لأي أذى وتعب، حتى عودته سالمًا إلى بلاده.

يتابع أنه من خلال الباركود تشرف البوابة المصرية للعمرة على الرحلة الخاصة بالمعتمر طوال مدتها، كما يسهل هذا الباركود الحصول على البيانات من قبل الشركات المنظمة والجهات المتابعة لرحلة العمرة الخاصة به.

أضاف فرج أن من أهم وظائف باركود العمرة 2022 هي غلق الفرص أمام سماسرة النصب الذين يوهمون المواطنين بإمكانية سفرهم لآداء العمرة، دون اتباع أي برامج خاصة بشركات السياحة والوزارة، والأمر الذي يجعلهم يتفاجئوا عند السفر بعدم توافر أماكن مناسبة وتعرضهم إلى قبول أوضاع سيئة، مشيرًا إلى أن الباركود يضمن للمواطنين حقوقهم داخل مصر وخارجها كما يضمن عدم تعرضهم لأية متاعب أو عمليات نصب تتم من خلال التعامل مع السماسرة والوسطاء والكيانات الوهمية.

وكانت قد حذرت غرفة شركات السياحة، الراغبين في السفر إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، من التعامل مع السماسرة الذين يوهمون المواطنين بإمكانية سفرهم إلى العمرة بعيدا عن شركات السياحة ومن خارج منظومة بوابة العمرة.

ولكن متى تنتهي صلاحية «باركود» العمرة؟

أوضح الخبير السياحي محمد وهدان أن صلاحية الباركود التنظيمي الصادرة من البوابة المصرية للعمرة للمعتمرين ومشرفي الرحلات المرافقة لهم، أصبحت لمدة أسبوع فقط من تاريخ السفر الذي تم مراجعته على بوابة العمرة، موضحًا أن سداد الرسوم الخاص بالباركود هي 3200 جنيه.

وتابع أن قرار استخراج الباركود يسري على التأشيرات الصادرة سواء للمعتمرين أو مشرفي الرحلات عن طريق شركات السياحة، ويتم احتساب الأيام السبعة بداية من تاريخ السفر الذي تمت مراجعته على البوابة المصرية للعمرة.

كما أشار وهدان إلى أن السفر دون باركود العمرة، يُعرض لتطبيق غرامة قد تصل إلى 3 ملايين جنيه.

وكانت أوضحت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، أن هناك عدة خطوات تسبق صدور الكود التعريفي "الباركود"، حيث تقوم شركة السياحة بحجز الطيران للمعتمر والسكن اللائق بمكة والمدينة، وكذلك الحصول على تأشيرة العمرة.

ويلي ذلك أن تسجل الشركة كافة هذه البيانات على البوابة المصرية للعمرة التي تقوم فورًا بمراجعتها والتأكد من صحتها ومطابقتها لتعاقد المعتمر مع الشركة، ومطابقتها كذلك لضوابط وزارة السياحة والآثار، بعدها يتم إصدار الباركود للمعتمر.

ويأتي الحصول على الكود التعريفي "باركود" تنفيذًا للقانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وعمل البوابة المصرية للعمرة.