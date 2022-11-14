العثور على مفقود جديد في حادث سقوط ميني باص الدقهلية

تمكن عدد من الأهالي بمساعدة الإنقاذ النهري من انتشال جثمان جديد لاحد ضحايا حادث سقوط سيارة ميني باص بترعة الرياح التوفيقي بطريق "ميت غمر- المنصورة) أمام قرية منشأة عبدالنبي وذلك بعد استخراج ثلاث ضحايا منذ مساء أمس ويتبقي جثمان واحد مازال البحث جاريًا.

وعثر عدد من الأهالي علي جثمان الضحية الرابعة من المفقودين وفور انتشال الجثمان تمكن أحد الأشخاص من التعرف على جثمانه لحظة انتشاله بالقرب من كوبري اجا ويدعي يوسف محمد زكي زاهر، ١٧ عامًا، مقيم زفتى محافظة الغربية.

يذكر أن قوات الإنقاذ النهري قد عثرت صباح اليوم على جثمان الطفل "حماده ابراهيم على جاد"،٧ أعوام من مركز شربين نجل أحدى ضحايا الحادث والتي لقيت مصرعها بصحبة نجلتها وشقيقتها وابناء شقيقتها.المفقودين بالإضافة الى شيماء محمد صلاح ،٢٠ عامًا من قرية أتميده التابعة لمركز ميت غمر بعد العثور عليها بالقرب من هندسة ري أجا.

ونجحت قوات الانقاذ النهري مساء امس في العثور على جثمان إسلام رضا ابراهيم فضل"، ١٩ عامًا، من قرية كفر بهيده التابعة لمركز ميت غمر أسفل كوبري أجا بعدما وجدت جثة متعلقة بإحدى أعمدة الكوبري.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري من جهودها للبحث عن آخر الضحايا وهو "عز الدين عمرو الجوهرى"، ١٨ عاما من قرية أوليله، والذي انقطع الاتصال به منذ وقوع الحادث.