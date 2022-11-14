الإثنين 14 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات لعصابة سرقة السيارات فى القليوبية

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لقهوجي، لاتهامه وآخرين سبق صدور أحكام بحقهم، بإخفاء سيارة ميكروباص من متحصلات السرقة بالإكراه، وعلمهم بكونها مسروقة، وقيامهم بتغيير ملامحها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14485 لسنة 2012 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3202 لسنة 2012 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أحمد م خ"، 24 سنة، قهوجي، ومتهمين آخرين، صدر بحقهم أحكام من قبل، بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية، أخفوا السيارة الرقيمة (ف ه ج 6185)، المملوكة للمجني عليه فوزي عبد الحميد، مع علمهم بكونها متحصلة من جناية سرقة بالإكراه والمؤثمة بالمادة 315 من قانون العقوبات، والمحرر بشأنها الجناية رقم 18486 لسنة 2012 جنايات مركز قليوب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه، مالك السيارة المسروقة، "فوزي عبدالحميد شاهين"، 47 سنة، سائق، مقيم أجهور الكبرى مركز طوخ، أنه حال قيادته السيارة خاصة بالطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية، ليلًا فوجئ بسيارتين يستقلها بعض الأشخاص محرزو أسلحة نارية "بنادق آلية"، واستوقفوه وسيارة أخري علي الطريق وأطلقوا صوب قائد السيارة الأخرى أعيرة نارية وأنزلوه من سيارته، كما أمروه هو الآخر بالنزول من سيارته تحت تهديد السلاح الناري واستولوا عليها وفروا هاربين.

جنايات شبرا الخيمة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بترول المستقبل

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