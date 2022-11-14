مصرع مسن في تصادم دراجة نارية وسيارة بالغربية

شهد الطريق الزراعي السريع مصر إسكندرية بمدخل مدينة طنطا بمحافظة الغربية مصرع شخص في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا.

وكان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من نقطة شرطة مستشفى المنشاوي العام بطنطا يفيد بوصول شخص جثة هامدة ادعاء حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق الطريق الزراعي السريع أمام إحدى الكافيتريات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ومباحث مركز طنطا وشرطة النجدة، وتبين مصرع شخص به إصابات ظاهرية وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد ونزيف في المخ، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية.

تم تحرير محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري على الجثة، والتحفظ على السيارة والدراجة النارية والتصريح بالدفن عقب التأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة، واستدعاء أهلية المتوفى لسؤالهم وشهود العيان.