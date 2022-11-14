هدى الإتربى تتصدر «ترندات» السوشيال ميديا بعد تألقها فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

تصدرت النجمة هدى الإتربي تريندات السوشيال ميديا، بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام، بعد أن خطفت الأنظار بتألقها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الـ44، حيث أشاد الجمهور بإطلالتها واعتبرها كثيرون واحدة من أشيك نجمات حفل الافتتاح، بأناقتها وإطلالتها التى لاقت إعجاب الجميع.

وحرصت النجمة هدى الإتربي على الظهور خلال حفل الافتتاح بإطلالة مبهرة لفتت الانتباه ولاقت إعجاب حضور المهرجان ومتابعيه، حيث ارتدت جمبسوت أنيقا ومميزا باللون البيج الفاتح، وتميز الجمبسوت بمجموعة من التطريز اللافت الذي يبرز جمال أنوثتها، واعتمدت هدى الإتربي في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.

وتعد هدى الإتربى من النجمات الصاعدات بقوة في مجال الفن، حيث استطاعت لفت الأنظار إليها من بداية اتجاهها للفن، وأثبتت موهبتها فى العديد من الأدوار منها فى مسلسلات «اللى مالوش كبير» و«ضل راجل» و«شارع 9» و«ورا كل باب» و«الزوجة 18» و«خيانة عهد» و«فرصة ثانية» و«مليكة» و«كلبش»، وأفلام: «على بابا» و«ماما حامل» و«نادى الرجال السرى»، وغيرها من الأعمال الهامة التى شاركت فيها.

وتميزت هدى الإتربى بالتنوع فى اختيار أدوارها فى الدراما التي تواجدت بها بشكل لافت، حيث تحرص على التواجد في أعمال غير متشابهة وهو ما أظهر قدراتها التمثيلية فى السينما والتليفزيون.

وانطلقت فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء أمس الأحد، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر الجارى.