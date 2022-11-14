السجن المشدد 15 سنة لفكهاني بتهمة قتل بائع خضار في قليوب

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لفكهاني، لاتهامه بقتل بائع خضار، خلال تدخله للدفاع عن شقيقه خلال مشاجرة نشبت بينه وبين المجني عليه بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية بالقضية رقم 10393 لسنة 2022 جنح مركز قليوب، والمقيدة برقم 1424 لسنة 2022 كلي جنوب بنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي يحيي أبو زيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، وحامد حجازي .

وتضمن أمر الإحالة الخاص أن المتهم ، فكهاني، مقيم أم بيومي مركز قليوب، قتل المجنى عليه بائع خضار، عمدأ من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن أعد لذلك الغرض سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال"، موضوع الاتهام التالي، وتوجه إلى حيث أيقن مكان تواجده وما أن ظفر به حتى استل المتهم سلاحه الأبيض وسدد إليه طعنة استقرت بمنطقة الصدر من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

واضاف أمر الإحالة، أحرز سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.