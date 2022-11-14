الإثنين 14 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد»

كلنا واحد
كلنا واحد
ads

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية التى من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2022، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.. بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

حيث تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (عدد 34 سلسلة – 1051 فرع – 4 شوادر) بمختلف محافظات الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة فى تلك المبادرة.. بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات (القاهرة – الجيزة - القليوبية)  تتضمن كل قافلة سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات تصل إلى 60%.

كما تواصل منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ، بإعداد عبوات تحوى سلع متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.

كما تقوم منظومة أمان بتوزيع عبوات غذائية بالمجان على المواطنين بالمناطق الأشد إحتياجاً والمناطق الحضارية الجديدة فى إطار الدعم والمساندة التى تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بترول المستقبل

الأكثر قراءة

«مصر للطيران» تصدر تعليمات جديدة للمسافرين لباريس

توقعات بوصول الصادرات بنهاية 2022 إلى 50 مليار دولار.. وصادرات الغاز تحقق مستويات تاريخية

مايا مرسي: مصر عظمت من جهودها في تمكين المرأة لتخفيف آثار التغير المناخي

الرئيس السيسى لنساء العالم: ستكونن أيقونة التغيير فى مواجهة تغير المناخ

إقبال جماهيرى كثيف على شباك تذاكر القاهرة السينمائى (صور)

بطولة وفاء عامر.. موعد عرض مسلسل «العيلة دى» على dmc

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «١-٣»

ماجد حبته

يوم الزراعة.. والأمن الغذائى

محمود خليل

صاحب الوصية

مؤمن المحمدي

التراب

لواء. محسن الفحام

أبواق الضلال

القس. رفعت فكرى

وحق الحياة من حقوق الإنسان!!

جمال-أسعد

هذه هى مصر

لواء.حمدى البطران

دعوات التظاهر

صور

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة رسميًا

مكتب الرئيس الإسرائيلى: هرتسوج سيطلب من نتنياهو تشكيل حكومة جديدة

إسرائيل تستنكر طلب فلسطين فتوى من «العدل الدولية» بشأن الاحتلال