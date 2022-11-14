واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتم ضبط «المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السكر التموينى والمتعاقد مع إحدى شركات تجارة الجملة- بمحافظة الجيزة» وبحوزته كمية قدرها 7 أطنان "سكر تموينى"، مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم، قام المذكور بتجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، مستولياً على الدعم المقرر.