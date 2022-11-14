الإثنين 14 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء عمليات التبريد لحريق مخزن بالمطرية لمنع تجدد اشتعال النيران

رجال الحماية المدنية
رجال الحماية المدنية
ads

بدأ رجال الحماية المدنية، فى إجراء عمليات التبريد لموقع حريق مخزن قطع غيار سيارات بشارع الكابلات فى منطقة المطرية، وسط تمركز 3 سيارات إطفاء ورجال الدفاع المدنى منعا لتجدد اشتعال النيران بسبب مواد سريعة الاشتعال داخل المخزن، مع تواجد رجال الأمن للقيام بإجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات فى المطرية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق ولمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

الحماية المدنية عمليات التبريد حريق مخزن قطع غيار سيارات منطقة المطرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بترول المستقبل

الأكثر قراءة

البنك الأوروبى: فخورون بشراكتنا مع مصر فى محور الطاقة ضمن «نوفِّى»

رئيس الوزراء يتابع إجراءات مواجهة نوبات تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى

وزيرة التضامن: إنشاء مكاتب لدعم الإتاحة في المنطقتين الزرقاء والخضراء

خلال التسعة أشهر الأولى من 2022.. ارتفاع إيرادات فنادق مجموعة طلعت مصطفى القابضة لتصل إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 80%

شاهد.. لحظة إلقاء القبض على المتهمة بتنفيذ تفجير تقسيم بـ إسطنبول

زيت الزيتون «علاج الغلابة» لأهالى الوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «١-٣»

ماجد حبته

يوم الزراعة.. والأمن الغذائى

محمود خليل

صاحب الوصية

مؤمن المحمدي

التراب

لواء. محسن الفحام

أبواق الضلال

القس. رفعت فكرى

وحق الحياة من حقوق الإنسان!!

جمال-أسعد

هذه هى مصر

لواء.حمدى البطران

دعوات التظاهر

صور

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة رسميًا

مكتب الرئيس الإسرائيلى: هرتسوج سيطلب من نتنياهو تشكيل حكومة جديدة

إسرائيل تستنكر طلب فلسطين فتوى من «العدل الدولية» بشأن الاحتلال