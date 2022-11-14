بدء عمليات التبريد لحريق مخزن بالمطرية لمنع تجدد اشتعال النيران

بدأ رجال الحماية المدنية، فى إجراء عمليات التبريد لموقع حريق مخزن قطع غيار سيارات بشارع الكابلات فى منطقة المطرية، وسط تمركز 3 سيارات إطفاء ورجال الدفاع المدنى منعا لتجدد اشتعال النيران بسبب مواد سريعة الاشتعال داخل المخزن، مع تواجد رجال الأمن للقيام بإجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات فى المطرية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق ولمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.