الإثنين 14 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات للمتهمين فى «قتل عامل طوخ»

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لميكانيكي وسائق، قتلا عاملا بمعرض سيارات في طوخ، بسبب خلافات الجيرة، كما ألزمتهما بدفع 100 ألف جنيه على سبيل التعويض لأسرة المجني عليه، و100 جنيه مقابل أتعاب محاماة.

وتضمن أمر إحالة المتهمين في الجناية رقم 13613 لسنة 2022، والمتهم فيها شقيقان، هما "أحمد.م.ع" ميكانيكي، وشقيقه "محمد.م.ع"، سائق، بقتل أحمد السيد عبد الخالق، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله مستخدمين سنجة وشوم ومعهم آخرون، وما إن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضربا بالأسلحة بحوزتهم فاستقرت في رأسه وعنقه الضربات والإصابات التي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين في التحقيقات.

كما وجه أمر الإحالة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز سنجة وشومة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية تلقت بلاغا بمقتل عامل في معرض سيارات على الطريق الزراعي السريع بطوخ في مشارة مع ميكانيكي وشقيقه وآخرين الذين اعتدوا عليه بالسنج والشوم؛ بسبب خلافات الجيرة ما أودى بحياته.

جنايات بنها السجن المشدد معرض سيارات في طوخ

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وائل لطفي

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