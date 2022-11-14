الإثنين 14 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم بالفيوم

حادث تصادم
حادث تصادم
ads

أصيب شخصان في حادث تصادم، وقع بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارًا بوقوع حادث تصادم، بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث.

وتبين أن الحادث وقع أمام عزبة رحيم اتجاه القاهرة، وأسفر عن إصابة 2، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم طريق القاهرة الفيوم الصحراوي مستشفى الفيوم العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

بترول المستقبل

الأكثر قراءة

البنك الأوروبى: فخورون بشراكتنا مع مصر فى محور الطاقة ضمن «نوفِّى»

رئيس الوزراء يتابع إجراءات مواجهة نوبات تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى

وزيرة التضامن: إنشاء مكاتب لدعم الإتاحة في المنطقتين الزرقاء والخضراء

خلال التسعة أشهر الأولى من 2022.. ارتفاع إيرادات فنادق مجموعة طلعت مصطفى القابضة لتصل إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 80%

شاهد.. لحظة إلقاء القبض على المتهمة بتنفيذ تفجير تقسيم بـ إسطنبول

زيت الزيتون «علاج الغلابة» لأهالى الوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «١-٣»

ماجد حبته

يوم الزراعة.. والأمن الغذائى

محمود خليل

صاحب الوصية

مؤمن المحمدي

التراب

لواء. محسن الفحام

أبواق الضلال

القس. رفعت فكرى

وحق الحياة من حقوق الإنسان!!

جمال-أسعد

هذه هى مصر

لواء.حمدى البطران

دعوات التظاهر

صور

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة رسميًا

مكتب الرئيس الإسرائيلى: هرتسوج سيطلب من نتنياهو تشكيل حكومة جديدة

إسرائيل تستنكر طلب فلسطين فتوى من «العدل الدولية» بشأن الاحتلال