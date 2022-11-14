إصابة شخصين فى حادث تصادم بالفيوم

أصيب شخصان في حادث تصادم، وقع بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارًا بوقوع حادث تصادم، بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث.

وتبين أن الحادث وقع أمام عزبة رحيم اتجاه القاهرة، وأسفر عن إصابة 2، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.