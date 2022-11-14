الإثنين 14 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مشاجرة على متن طائرة.. ونقل المضيفة إلى المستشفى

مشاجرة على متن طائرة
مشاجرة على متن طائرة
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نقلت مضيفة طيران في شركة "يونايتد إيرلاينز" وشخصان آخران إلى المستشفى، بعدما تعرضت لاعتداء على متن رحلة من سان فرانسيسكو إلى شيكاغو.

وقالت الشركة في بيان: "أخرجت سلطات إنفاذ القانون مسافرة مشاكسة على متن رحلة جوية من سان فرانسيسكو إلى شيكاغو عند هبوطها، الأحد، ونقل أحد أفراد طاقم المضيفات إلى المستشفى للتقييم".

ويظهر مقطع فيديو التقطه أحد الركاب عدة مضيفات يواجهن امرأة تحمل طفلٍا، ثم يسمع صراخ وتصيح المسافرة: "أين هو؟"، بينما تقول مضيفة بنبرة ذعر لزميلتها على ما يبدو: "سارة. تراجعي".

وقالت "يونايتد إيرلاينز" في بيانها: "نحن ممتنون لطاقمنا للتعامل مع هذا الموقف الصعب باحترافية، ولإعطاء الأولوية لسلامة فريقنا وعملائنا".

وذكرت الشركة أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات خطيرة، كما قالت شرطة شيكاغو إن الحادث قيد التحقيق من جانب الأمن ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

وقال متحدث باسم المكتب في شيكاغو لشبكة "فوكس نيوز": "مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بحادث وقع في مطار أوهير هذا الصباح، لا يوجد تهديد حالي للجمهور في هذا الوقت".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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