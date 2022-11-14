الإثنين 14 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

محمود الخطيب
محمود الخطيب
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كشف أسامة حسني، لاعب النادي الأهلي السابق، تفاصيل آخر تطورات الحالة الصحية لمحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.

وقال حسني، في تصريحات لبرنامج “الماتش” المذاع على فضائية “صدى البلد”: "حالة الخطيب الصحية جيدة، سافر فرنسا وخضع لفحوصات.. الفحوصات نتائجها مطمئنة وسيعود الخطيب قريبًا".

وأضاف: بعدها اتجه السعودية وحضر بطولة اليد، ثم اتجه إلى الإمارات لرؤية ابنته وتابع الفريق في مباراة السوبر وبعدها عاد لفرنسا لاستكمال العلاج.

وتابع أسامة حسني: الخطيب هو نفس الشخص الذي يظهر أمام الجميع، ولا يصطنع الأدب ولا يتلفظ لفظًا خارجًا ودائما الأهلي له الأولوية ثم بعد ذلك يأتي أحفاده، هو قدوة لي دائمًا.

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