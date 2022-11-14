آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

كشف أسامة حسني، لاعب النادي الأهلي السابق، تفاصيل آخر تطورات الحالة الصحية لمحمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.

وقال حسني، في تصريحات لبرنامج “الماتش” المذاع على فضائية “صدى البلد”: "حالة الخطيب الصحية جيدة، سافر فرنسا وخضع لفحوصات.. الفحوصات نتائجها مطمئنة وسيعود الخطيب قريبًا".

وأضاف: بعدها اتجه السعودية وحضر بطولة اليد، ثم اتجه إلى الإمارات لرؤية ابنته وتابع الفريق في مباراة السوبر وبعدها عاد لفرنسا لاستكمال العلاج.

وتابع أسامة حسني: الخطيب هو نفس الشخص الذي يظهر أمام الجميع، ولا يصطنع الأدب ولا يتلفظ لفظًا خارجًا ودائما الأهلي له الأولوية ثم بعد ذلك يأتي أحفاده، هو قدوة لي دائمًا.