الإثنين 14 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«العدل» تفتتح 8 فروع توثيق تعمل خلال الفترة المسائية

جريدة الدستور
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افتتحت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، فروع توثيق تعمل فترة مسائية من الساعة الخامسة مساء، وحتى الساعة التاسعة مساء وهي كالتالي:

  • سيارتي توثيق متنقل أمام ديوان مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشارع رمسيس.
  • 3 سيارات توثیق متنقل أمام ديوان مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشارع رمسيس.
  • 4 سيارات توثيق متنقل أمام محكمة بنها الابتدائية.
  • 9 سيارات توثيق متنقل أمام محكمة الأسرة بالمنصورة.
  • 5 سيارات توثيق متنقل أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية.
  • فرع توثيق اتصالات مصر بالنزهة شارع عبدالحميد بدوي.
  • فرع توثيق أورانج الدقي شارع محي الدين أبو العز.
  • فرع توثیق أورانج البساتين شارع اللاسلكي.

ويتم الحجز بتلك الفروع من خلال تطبيق أرغب في عمل توكيل أو بوابة مصر الرقمية، وذلك في إطار حرص وزارة العدل على تطوير أداء خدمات التوثيق وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديمها في سهوله ويسر للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار عمر مروان  وزير العدل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بترول المستقبل

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