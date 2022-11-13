الأحد 13 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع أثار حادث تصادم الطريق الزراعي بالقليوبية وإعادة الحركة المرورية

جريدة الدستور
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تمكنت إدارة المرور بالقليوبية، من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق الزراعي بعد تصادم 3 سيارات نصف نقل، بنزلة كوبري بنها الأول اتجاه القادم من بنها شبرا، ولا يوجد مصابين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات نصف نقل بنزلة كوبري بنها اتجاه شبرا. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين عدم وجود ثمة إصابات، وتم الدفع بمعدات مجلس المدينة ورجال المرور لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بترول المستقبل

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