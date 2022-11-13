إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بالقليوبية

أصيب 4 أشخاص جراء تصادم ميكروباص بعمود إنارة علي طريق كفر فرسيس بمركز بنها، وتم نقل المصابين لمستشفى التامين الصحي ببنها لتلقي العلاج الازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغآ بوقوع حادث تصادم على طريق كفر فرسيس اتجاه كفر العرب بمركز بنها.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص إثر اصطدام سيارة ميكروباص بعمود انارة، وتم الدفع ب 4 سيارات إسعاف لنقلهم الى مستشفى التأمين الصحي ببنها، وتم الدفع بمعدات مجلس المدينة ورجال المرور لرفع اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.