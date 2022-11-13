الأحد 13 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بالقليوبية

جريدة الدستور
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أصيب 4 أشخاص جراء تصادم ميكروباص بعمود إنارة علي طريق كفر فرسيس بمركز بنها، وتم نقل المصابين لمستشفى التامين الصحي ببنها لتلقي العلاج الازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغآ بوقوع حادث تصادم على طريق كفر فرسيس اتجاه كفر العرب بمركز بنها.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص إثر اصطدام سيارة ميكروباص بعمود انارة، وتم الدفع ب 4 سيارات إسعاف لنقلهم الى مستشفى التأمين الصحي ببنها، وتم الدفع بمعدات مجلس المدينة ورجال المرور لرفع اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بترول المستقبل

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