التصريح بدفن جثة والاستعلام عن الحالة الصحية لـ22 فى حادث انقلاب سيارة بالجيزة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة عامل لقي مصرعه في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أعلى وصلة دهشور بالجيزة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ22 فرد أصيبوا في ذات الحادث، وقد طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود متوفي ومصابين أعلي وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، أسفر عن الحادث مصرع "خالد علي محمد" 22 سنة، وإصابة كلًا من "مصطفى حسن مصطفى" 35 سنة، "محمد أسامة محمود" 30 سنة، "محمود سامي موسى" 36 سنة، "خالد محمد عبد الغني" 39 سنة، "عادل السيد حلمي" 39 سنة، "عاصم السيد زهران" 38 سنة، "صدام فرج محمد" 38 سنة، "محمد فرج محمد" 32 سنة، "كرم محمود فرغلي" 24 سنة، "علاء مختار حامد" 29 سنة، "عمر أحمد حامد" 29 سنة، "محمد صبري السطاوي" 24 سنة، "إسلام صبري السطاوي" 27 سنة، "ماهر فرج أمير" 49 سنة، "محمد جمعة محمد" 29 سنة، "محمد سامي عبد العاطي" 26 سنة، "عبد الرحمن محمود عبد العظيم" 22 سنة، "محمد أحمد محمد" 24 سنة، "محمد سراج حسن" 19 سنة، "حسن محمد مرسي" 15 سنة، "محمد مرسي علي" 48 سنة، "بخيت محمود سليمان" 55 سنة، جرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلي المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.