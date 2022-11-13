الأحد 13 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى واقعة العثور على جثة شاب بجوار ترعة السلام

جثة
جثة
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عثرت الأجهزة الأمنية بدمياط  اليوم الأحد علي جثة شاب في العقد الثالث من العمر ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن دمياط التحريات  لكشف هوية شاب تم العثور على جثته بجوار ترعة السلام بالقرب من قرية أولاد حمام مركز دمياط، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت شرطة النجدة بدمياط بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة على شاطئ ترعة السلام في منطقة مقطوعة من السكان، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية.

عقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى ثلاجة مستشفى دمياط التخصصي، ويفحص رجال المباحث بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة، لكشف هوية الشاب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق لكشف هوية الجثة وملابسات الجريمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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