الأحد 13 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قبل يومان من قمة الـ20.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية

زلزال
زلزال
ads

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جزيرة جاوة الإندونيسية اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأرومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر جنوبي جاوة، عند التقاء خط عرض 9.03 درجة جنوبًا وخط طول 108.62 درجة شرقًا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

ويأتي هذا الزلزال قبل يومان من استضافة جزيرة بالي الإندونيسية، رؤساء دول مجموعة العشرين، مع انتشار أمني غير مسبوق في "جزيرة الآلهة" المعرّضة دائمًا لمخاطر كوارث طبيعية.

وتستعدّ بالي منذ أشهر لاستقبال الوفود العشرين، بالإضافة إلى مسؤولين من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ومن اللجنة الأولمبية، وذلك لتأمين ظروف أمنية مثلى، بعد 20 عامًا على هجوم إرهابي أدّى إلى مقتل أكثر من مئتَي شخص على الجزيرة.

 

قمة العشرين إندونيسيا زلزال جزيرة جاوة 5 درجات المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوصفة المصرية

الأكثر قراءة

شيخ عموم المقارئ المصرية يشيد بعناية الأوقاف الفائقة بأهل القرآن

«المجتمعات العمرانية» تطرح قطعة أرض فى المنصورة الجديدة

إلقاء كلمات إذاعية في مدارس قنا عن قمة المناخ

أردوغان يعلن ارتفاع قتلى انفجار تقسيم فى إسطنبول

بث مباشر.. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ44

آخر أخبار مؤتمر المناخ اليوم وموعد انتهاءه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «١-٣»

ماجد حبته

يوم الزراعة.. والأمن الغذائى

محمود خليل

صاحب الوصية

مؤمن المحمدي

التراب

لواء. محسن الفحام

أبواق الضلال

القس. رفعت فكرى

وحق الحياة من حقوق الإنسان!!

جمال-أسعد

هذه هى مصر

لواء.حمدى البطران

دعوات التظاهر

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة رسميًا

مكتب الرئيس الإسرائيلى: هرتسوج سيطلب من نتنياهو تشكيل حكومة جديدة

إسرائيل تستنكر طلب فلسطين فتوى من «العدل الدولية» بشأن الاحتلال