قبل يومان من قمة الـ20.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر جزيرة جاوة الإندونيسية اليوم الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأرومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر جنوبي جاوة، عند التقاء خط عرض 9.03 درجة جنوبًا وخط طول 108.62 درجة شرقًا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

ويأتي هذا الزلزال قبل يومان من استضافة جزيرة بالي الإندونيسية، رؤساء دول مجموعة العشرين، مع انتشار أمني غير مسبوق في "جزيرة الآلهة" المعرّضة دائمًا لمخاطر كوارث طبيعية.

وتستعدّ بالي منذ أشهر لاستقبال الوفود العشرين، بالإضافة إلى مسؤولين من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ومن اللجنة الأولمبية، وذلك لتأمين ظروف أمنية مثلى، بعد 20 عامًا على هجوم إرهابي أدّى إلى مقتل أكثر من مئتَي شخص على الجزيرة.