الاستعلام عن حالة 4 مصابين فى انقلاب سيارة ميكروباص بأطفيح

طلبت نيابة الجيزة الاستعلام عن حالة 4 أشخاص مصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأطفيح، تمهيدا للاستماع لأقوالهم للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وصرحت النيابة بدفن شاب لقى مصرعه في الحادث وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة واستكمال التحقيقات.

كان بلاغ ورد لضباط مرور الجيزة من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفي ومصابين، على الفور انتقل رجال المرور، ورجال المباحث لمكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، أسفرت عن مصرع شاب وإصابة 4 آخرين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.