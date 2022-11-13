الأحد 13 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن حالة 4 مصابين فى انقلاب سيارة ميكروباص بأطفيح

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص
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طلبت نيابة الجيزة الاستعلام عن حالة 4 أشخاص مصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأطفيح، تمهيدا للاستماع لأقوالهم للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

وصرحت النيابة بدفن شاب لقى مصرعه في الحادث وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة واستكمال التحقيقات. 

كان بلاغ ورد لضباط مرور الجيزة من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفي ومصابين، على  الفور انتقل رجال المرور، ورجال المباحث لمكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، أسفرت عن مصرع شاب وإصابة 4 آخرين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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وائل لطفي

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