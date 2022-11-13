الأحد 13 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه فى حادث سير بأكتوبر

جثة
جثة
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صرحت نيابة أكتوبر بدفن جثة عامل لقي مصرعه في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أعلى وصلة دهشور، بطريق التوسعات الشمالية بأكتوبر، أسفر الحادث عن إصابة 22 عاملا ومصرع آخر، وتولت النيابة التحقيق. 

وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة 22 شخصًا مصابًا تمهيدًا للاستماع لأقوالهم في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات

 وقال أحد المصابين إنهم فوجئوا بانحراف السائق بالسيارة وانقلابها، وأضاف أنهم اعتادوا الذهاب يوميا إلى عملهم بتلك السيارة ولكن صباح اليوم فوجئوا بانحرافها وسقوطهم، مما أسفر عن إصابتهم. 

وتحفظت النيابة على السيارة ربع نقل المتسببة في الواقعة لبيان سبب الحادث وكيفية وقوعه. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستكمال سماع لأقوال الشهود والمصابين في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقت غرفة عمليات المرور، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بطريق التوسعات الشمالية أمام ماوتن فيو بمنطقة أكتوبر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف.

تبين انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، وأسفر الحادث عن إصابة 20 عاملًا، وتم نقل 16 شخصًا من المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي، ونقل 4 آخرين لمستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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