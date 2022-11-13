إيلون ماسك لن يتوجه إلى بالى لحضور اجتماع على هامش مجموعة العشرين

أعلن لوهوت بنسار بانجيتان، الوزير الإندونيسي المسئول عن تنسيق الشئون البحرية والاستثمارات، اليوم الأحد، أن إيلون ماسك المالك الجديد لموقع تويتر لن يتوجه إلى بالي للمشاركة في اجتماع لرجال الأعمال على هامش قمة مجموعة العشرين، لكنه سيشارك في اجتماع افتراضي.

كان من المقرر أن يتحدث ماسك الذي يملك شركة صناعة السيارات تيسلا، في ما يسمى المؤتمر الاقتصادي "بي20" في بالي.

ويفترض أن يمثل الملياردير أمام محكمة أمريكية الأسبوع المقبل في دعوى قضائية بشأن حصوله في 2018 على حزمة بقيمة 56 مليار دولار من خيارات الأسهم.

يخضع لمحاكمة

وقال لوهوت بنسار بانجيتان الوزير الإندونيسي المسئول عن تنسيق الشئون البحرية والاستثمارات لصحفيين: "بالنسبة لإيلون موسك، انه يخضع لمحاكمة، يجب أن يكون حاضرًا في المحكمة".

وذكرت الوزارة أن ماسك أغنى رجل في العالم، سيشارك الإثنين أي قبل يوم واحد من افتتاح مجموعة العشرين في مناقشات افتراضية لمدة ساعة مع رجل الأعمال الإندونيسي أنينديا بكري حول "الاضطرابات المستقبلية لابتكار التكنولوجيا العالمية".

ومن المشاركين في "بي20" مؤسس أمازون جيف بيزوس ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي.

وقال بانجيتان: "إن ماسك سيزور جاكرتا في شهر ديسمبر" بعد انتهاء إجراءاته القانونية".

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو زار تكساس للقاء ماسك، في وقت سابق من هذا العام، لمناقشة استثمار تسلا في صناعة النيكل في الأرخبيل.

وتملك دولة إندونيسيا أكبر احتياطي من النيكل في العالم وسيكون رائد السيارات الكهربائية مهتمًا بها، لأنها تستخدم كمكونات للبطاريات.

وكان أحد المساهمين طعن في المكافأة التي منحت لماسك بموافقة المستثمرين.

تجدر الإشارة إلى أن قمة مجموعة العشرين هذا العام، ستكون القمة الأصعب حتى الآن، وفقًا لـ بلومبرج التي تشير إلى أن ذلك يأتي على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا، بالإضافة إلى المواجهة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، والتوترات بشأن إمدادات النفط بين أمريكا والسعودية.