الأحد 13 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرامة 100 ألف والمشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح فى بورسعيد

محكمة
محكمة
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عاقبت محكمة جنايات بورسعيد في حكمها الصادر اليوم الأحد، عاملًا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش وسلاح ناري، مع مصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عمر أحمد فتحي، والمستشار أحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير.

وتعود تفاصيل القضية رقم 2385 لسنة 2022 جنايات الجنوب أول، والمقيدة برقم 965 لسنة 2022 كلي بورسعيد، إلى يوم 15 من شهر أغسطس الماضي، حيث جرى ضبط المتهم "ر. م. أ" 35 عامًا، ويعمل عامل، وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش" ومخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وأحال المستشار أحمد يسري، محامي عام أول نيابة بورسعيد الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات التي قضت اليوم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن التهمة الأولى، وسنة عن التهمة الثانية، وغرامة 100 ألف جنيه. 

السجن المشدد 6 سنوات المستشار جودت ميخائيل قديس المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه رئيس المحكمة محكمة الجنايات محكمة جنايات بورسعيد

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