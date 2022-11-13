الأحد 13 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بعد توقف 3 سنوات.. نادي القصة يستأنف مسابقتي الرواية المخطوطة والقصة القصيرة

نادي القصة
نادي القصة
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بعد توقف دام ثلاث سنوات، استأنف نادي القصة مسابقته السنوية في مجالي الرواية المخطوطة «دورة كمال رحيم» والقصة القصيرة.

وحدد النادي شروط الاشتراك في المسابقة وهي:

الرواية المخطوطة

ألا تقل عن 70 صفحة.

القصة القصيرة 
ألا يقل عدد كلماتها عن 600 كلمة.

تُقدم الأعمال مكتوبة على الكمبيوتر.

ألا يكون المتسابق قد فاز بالمركز الأول في إحدى جوائز النادي خلال الخمس سنوات الأخيرة.

لا يجوز التقدّم للمسابقة من قبل أعضاء النادي.

تُرفق بالعمل سيرة ذاتية موجزة عن المتسابق.

لا يجوز التقدم إلى أكثر من فرع من فروع المسابقة.

وقال محمد القصبي، سكرتير عام النادي، إن نتيجة المسابقة سوف تعلن في نهاية شهر فبراير المقبل.

جوائز مسابقات نادي القصة

أما عن الجوائز فسوف يحصل الفائز الأول في مسابقة الرواية المخطوطة على 4000 جنيه والثاني 2000 جنيه، أما الثالث فيحصل على 1000 جنيه.

وفي مجال القصة القصيرة، يحصل الفائز الأول على 1500 جنيه، والثاني 1200 جنيه والثالث 1000 جنيه، والرابع 800 جنيه، والخامس 500 جنيه.

وسوف تنشر القصص القصيرة الفائزة في مجلة القصة، وصحيفة أخبار الأدب.

وحدد النادي رسم الاشتراك في مسابقة الرواية 100 جنيه ومسابقة القصة القصيرة 50 جنيهاً.

تقدم الأعمال المرشحة في مقر النادي في 16 شارع الطبلاوي المتفرع من شارع فيصل التعاون حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوصفة المصرية

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