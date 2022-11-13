الأحد 13 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل متهمين بنشر أخبار كاذبة ضد الدولة

محكمة
محكمة
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قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل متهمين بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات؛ في اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

ووجهت النيابة إلى المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيق في القضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ونسبت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها. 

محكمة الجنايات أحكام القانون اخلاء سبيل تدابير احترازية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوصفة المصرية

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إخلاء سبيل متهمين بنشر أخبار كاذبة ضد الدولة

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