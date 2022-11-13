التصريح بدفن طفلة سقطت من أعلى منزل بالعياط

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها بقرية طهما بمنطقة العياط، وقد تسلمت النيابة التحريات الأولية التي أجريت حول الحادث، وقد تبين من خلالها أن الطفلة كانت تلهو أعلى سطح منزلها وأثناء ذلك اختل توازنها وسقطت، كما تسلمت التقرير الطبي المبدئي والذي أكد عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى عمليات النجدة بلاغًا يفيد سقوط طفلة من علو بقرية طهما بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "سندس. ع. م" في العقد الأول من عمرها بها أثار كسور وكدمات، وبسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بأنه أثناء لهو نجلتهم أعلى سطع منزلهم اختل توازنها وسقطت لتلفظ أنفاسها الأخيرة، ولم يشتبهوا في الواقعة جنائيًا، وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدائي، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.